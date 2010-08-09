У Полтавській області горять торфовища

8 серпня в Глобинському районі Полтавської області, поблизу села Радалівка, на торф`яному масиві виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Полтавській області, вогнем пошкоджена суха трава на площі 2 га і поверхневі поклади торфу на площі 2 га.

Пожежу локалізовано пожежною частиною м. Глобине і силами фермерського господарства «Оріон».

«Проте сьогодні в тому районі спостерігається вогнищеве горіння поверхневих покладів торфу на площі 1,5 га. Ситуація перебуває під контролем, впливу продуктів горіння на населення немає, відстань до найближчого населеного пункту с. Радалівка - 3 км», - повідомив представник Центру пропаганди.

За його даними, вчора також пожежа на торфовищах виникла в Пирятинському районі Полтавської області, поблизу сіла Березова Рудка. Вогнем пошкоджено поверхневі поклади торфу на площі 3 га. Пожежа локалізована пожежними Пирятина, проте спостерігається вогнищеве горіння поверхневих покладів торфу на площі 2,8 га.

«У цьому районі ситуація також перебуває під контролем. Відстань від торфовища до найближчого населеного пункту села Березова Рудка - 2 км», - повідомили в МНС.