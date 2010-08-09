Експерт: ситуація на полігоні у Лозовій - критична

На військовому арсеналі у Лозовій буде вжито заходів, аби не допустити пожеж або швидко їх гасити у разі виникнення. Відповідне розпорядження дав міністр оборони.

Нещодавно на військовому арсеналі у Харківській області вже двічі ставалося самозагоряння фосфорних мін. Міністр оборони Михайло Єжель, котрий у суботу відвідав об`єкт, заявив, що буде зроблено все можливе, аби не допустити пожежі на арсеналі.

Ситуація на полігоні – загрозлива, вважають експерти. Як сказав в інтерв`ю Deutsche Welle директор військових програм центру імені Разумкова Микола Сунгуровський: «Ситуація - достатньо критична. Усе залежить від того, у якому стані територія полігону та навколо. Дуже складно боротися з природою, коли така спека та іноді виникають буревії. Факторів розповсюдження полум’я багато. Наскільки я знаю, на полігоні виконують державну програму з забезпечення вибухопожежної безпеки».

З понеділка до патрулювання арсеналу додатково залучать військових Харківського гарнізону. Крім того, у стані готовності перебуватиме і техніка, необхідна для гасіння пожеж. Як очікується, найближчим часом на території арсеналу почнуться саперні роботи. Міністр оборони повідомив про виділення на це понад 20 мільйонів гривень.

Микола Сунгуровський вважає, що усе залежить від кількості коштів та їх цільового використання: «Багато що залежить від того, як ставляться до вирішення питання. Якщо б завдання було – у певний проміжок часу позбутися залишків снарядів і було б виділено кошти, це було б зроблено. А коли питання стоїть –отримати комерційну вигоду, у процес втручаються посередницькі структури, які затягують цей процес, уся справа від цього страждає».

В Україні, за словами експерта, дуже багато боєприпасів, що зберігаються просто неба. На території арсеналу у Лозовій зараз зберігається близько 2 тисяч тонн боєприпасів, а також розкидано навколо після вибухів 2008 року приблизно 41 тис. тонн.