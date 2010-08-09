В Україні усі продукти перевірять щодо ГМО

Державний комітет України з питань технічного регулювання і споживчої політики має намір почати проведення системних перевірок дотримання суб`єктами господарювання вимог законодавства щодо маркірування продовольчої продукції на вміст генетично модифікованих організмів (ГМО).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Як зазначається у повідомленні, такі перевірки проводитимуться не рідше, ніж раз на місяць.

Порядок етикетування харчових продуктів, які містять ГМО або вироблені з сировини з вмістом ГМО, затверджено постановами Кабінету міністрів, згідно з якими інформація про відсутність ГМО (позначка „Без ГМО”) підлягає перевірці у встановленому Держспоживстандартом порядку. Підтвердженням цього має бути протокол випробувань (або його завірена копія), виданий дослідницькою лабораторією, акредитованою в установленому порядку.