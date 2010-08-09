У Києві - дві торф’яні пожежі у Дарницькому районі

Запах горілого, що сьогодні вранці дошкуляв мешканцям окремих районів Києва, обумовлений тліючими торф’яниками у Дарницькому районі, а також загорянням сміттєзвалища поблизу м. Вишгород.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держкомлісгоспу України.

Зокрема, як йдеться у повідомленні, за даними «Української державної бази авіаційної охорони лісів», сьогодні вранці гелікоптер МІ-2, який проводив чергове авіапатрулювання навколо столиці, виявив три осередки загоряння, які, швидше за все, і стали причиною появи горілого запаху в повітрі Києва.

Так, у Дарницькому районі поблизу Дарницької теплоелектростанції було зафіксовано дві торф’яні пожежі площею 0,3 та 0,5 га кожна, а також виявлено загоряння сміттєзвалища поблизу Вишгорода.

Інформація про виявлені пожежі наразі передана керівництву КП «Київзеленбуд», у віданні якого знаходяться зазначені території.

Інших пожеж навколо столиці наразі не виявлено.

Як повідомляв УНІАН, в свою чергу Управління МНС у Київській області сьогодні заявило, що смог, який спостерігається в Києві, не є наслідком торф’яних пожеж.

«Ситуація - під контролем. Відкритих пожеж немає… Смог у Києві - точно не від торф’яних пожеж», - зазначили у прес-службі УМНС.