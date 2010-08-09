Спека не підтверджує теорію глобального потепління - експерт

Аномальна спека у Росії не може стати ані підтвердженням, ані спростуванням теорії глобального потепління клімату, для цього необхідні спостереження протягом десятків років, заявив глава Росгідромету Олександр ФРОЛОВ.

«Якщо така ситуація повторюватиметься кілька разів протягом наступних 30 років, тоді можна буде робити висновки», - сказав О.ФРОЛОВ, виступаючи у понеділок на прес-конференції, передає РІА «Новости».

Поки, за словами глави Росгідромету, аномальну спеку можна пояснити мінливістю клімату. Проте, відзначив він, глобальне потепління може проявлятися екстремальними погодними явищами.

«Клімат став більш нервовим», - сказав О.ФРОЛОВ.

Втім, додав він, «сама ж аномальна спека не може бути ані підтвердженням, ані спростуванням глобального потепління».