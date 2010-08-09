Житомирщина: підписано меморандум про стабілізацію цін на ліки

Житомирська облдержадміністрація підписала з аптечними закладами регіону меморандум про стабілізацію цін на ліки.

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

Документ підписано для стабілізації цінової ситуації на фармацевтичному ринку області, а також з метою забезпечення населення лікарськими засобами, які користуються найбільшим попитом, та виробами медичного призначення за доступними цінами.

Меморандум діятиме до 31 грудня поточного року, він є відкритим для приєднання всіх аптечних закладів регіону.

Відповідно до меморандуму, аптеки зобов’язалися не допускати необґрунтованого зростання цін на найпопулярніші серед соціально незахищених верств населення ліки.

Житомирська облдержадміністрація, у свою чергу, взяла на себе відповідальність вживати заходів з оптимізації регіонального фармацевтичного ринку, зокрема, сприяти зменшенню кількості перевірок аптек.