Україна взяла зобов’язання перед МВФ підвищити пенсійний вік для жінок до 60 років

Україна взяла зобов’язання перед Міжнародним валютним фондом поступово підвищити пенсійний вік для жінок з 55-ти до 60 років.

Про це йдеться в меморандумі української влади Міжнародному валютному фонду, розміщеному на сайті МВФ.

Як зазначається документі, з метою вирішення структурних проблем в наявній пенсійній системі, зменшення дефіциту Пенсійного фонду, керівництво держави зобов’язується у вересні подати до Верховної Ради проект закону, ухвалення якого, зокрема, передбачатиме поступове збільшення пенсійного віку для жінок з 55-ти до 60 років – на 6 місяців щороку, починаючи з 2010-го.