У Дніпропетровську зафіксовано температурний рекорд +40,9
14:21, 09 серпня 2010Країна
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Історичний максимум
У неділю, 8 серпня, синоптики зафіксували в Дніпропетровську новий температурний рекорд +40,9.
Про це повідомили УНІАН у Дніпропетровському обласному центрі з гідрометеорології.
Попередній історичний максимум було зафіксовано в 2007 році, він становив +38,0 градусів.
Так само рекордно високу температуру було зафіксовано ще на трьох станціях - у селищах Губиніха, Лошкарьовка і Комісарівка.
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