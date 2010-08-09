У Дніпропетровську зафіксовано температурний рекорд +40,9

У неділю, 8 серпня, синоптики зафіксували в Дніпропетровську новий температурний рекорд +40,9.

Про це повідомили УНІАН у Дніпропетровському обласному центрі з гідрометеорології.

Попередній історичний максимум було зафіксовано в 2007 році, він становив +38,0 градусів.

Так само рекордно високу температуру було зафіксовано ще на трьох станціях - у селищах Губиніха, Лошкарьовка і Комісарівка.