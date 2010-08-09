У задимленості Києва немає “російського сліду” - експерт

Директор Інституту гідрометеорології Володимир ОСАДЧИЙ вважає малоймовірним, що задимленість Києва - через пожежі на території Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

На його думку, цей дим - з місць загорянь на території України, які мали місце у попередні дні, і який в результаті природних процесів опустився з верхніх шарів атмосфери.

“На даний час, я дивився дані, величезної кількості диму з Росії на нашу територію не розповсюджується, тому що вітер дме з південної частини у бік Росії. А сьогодні вночі і вранці ми відчували запах згару, торфовищ. Величезна кількість диму. З верхніх шарів атмосфери опускаються аерозолі і дим на приземний шар – це так звана інверсія. До ранку або до обіду інверсія припиняється і все йде в атмосферу. Цей процес типовий для літнього періоду, коли десь є пожежі. Тобто, стверджувати, що це «російський слід» я не маю наміру”, - сказав В.ОСАДЧИЙ.

Він нагадав про багато відомих локальних пожеж, у тому числі і навколо Києва, а також відзначив пожежу у Дніпропетровській області минулого тижня, коли згоріло до 100 га лісу.