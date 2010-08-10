Прикарпаття: після весілля гості потрапили до лікарні
09:39, 10 серпня 2010Країна
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Діагноз "гострий ентероколіт"
В Івано-Франківській області протягом 9 серпня до інфекційного відділення Тлумацької центральної районної лікарні з ознаками харчового отруєння (гострий ентероколіт) госпіталізовано 17 осіб.
Як повідомляє прес-служба МНС, усі вони - мешканці с. Жидачів Тлумацького району і 7 серпня брали участь у святкуванні весілля. Всього на весіллі у приватному домогосподарстві перебувало близько 100 осіб.
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