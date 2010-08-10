Прикарпаття: після весілля гості потрапили до лікарні

В Івано-Франківській області протягом 9 серпня до інфекційного відділення Тлумацької центральної районної лікарні з ознаками харчового отруєння (гострий ентероколіт) госпіталізовано 17 осіб.

Як повідомляє прес-служба МНС, усі вони - мешканці с. Жидачів Тлумацького району і 7 серпня брали участь у святкуванні весілля. Всього на весіллі у приватному домогосподарстві перебувало близько 100 осіб.