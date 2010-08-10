Москву знову заволокло димом і згаром.

Як передає власний кореспондент УНІАН, задимленість стає дедалі щільнішою на сході, південному сході, півночі і північному-заході столиці Росії.

Сьогодні після обіду дим розвіявся, і вміст чадного газу в повітрі Москви був у два рази нижчим гранично допустимої концентрації. Але зараз ситуація знову погіршилася внаслідок зміни вітру.

Жителі Москви знову одягли маски і марлеві пов`язки.

Як повідомляв УНІАН, Москва вже кілька днів затягнута димом від палаючих у Підмосков`ї торф`яників і лісів.

За інформацією МНС РФ, станом на ранок 9 серпня на території Московської області ліквідовано 34 осередки природних пожеж на загальній площі 97,7 га, зокрема 17 торф`яних на площі 29,5 га і 17 лісових на площі 68,2 га.

Пожежонебезпечна обстановка на території Московської області залишається напруженою. Найбільша кількість пожеж виникла в Орєхово-Зуєвському, Павлово-Посадському, Луховицькому, Шатурському, Дмитрівському і Єгор`євському районах. При цьому загрози населеним пунктам і об`єктам економіки не існує.

Станом на сьогоднішній ранок тривало гасіння 42 осередків природних пожеж на загальній площі 153,7 га. Однак у зв`язку зі складною обстановкою, спричиненою посушливою і жаркою погодою, утворюються нові осередки займань.