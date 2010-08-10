ООН заснувала комісію з боротьби з бідністю та зі зміною клімату

Генеральний секретар ООН Пан Гі МУН заснував міжнародну комісію із сталого розвитку, яка займеться виробленням рекомендацій із вирішення глобальних проблем боротьби з бідністю та зміною клімату.

Як повідомляє РІА «Новости», про це генсек заявив на прес-конференції в штаб-квартирі організації в Нью-Йорку. За його словами, комісію очолять авторитетні світові політики - президенти Фінляндії Тар’я ХАЛОНЕН і ПАР - Джейкоб ЗУМА, а виконавчим секретарем стане Янош ПАСТОР, який був раніше спеціальним радником генсека з питань зміни клімату.

"Я радий повідомити про заснування спеціальної комісії, яка займеться вирішенням питань глобального сталого розвитку й, зокрема, пошуком шляхів викорінення бідності, захисту екології, посилення можливостей людства з протистояння глобальній зміні клімату. Ця комісія повинна буде не лише проявити масштабність мислення, але й виробити конкретні практичні рекомендації з вирішенням окремих конкретних проблем, пов`язаних із бідністю та глобальним потеплінням", - сказав генсек ООН. Він уточнив, що першу доповідь із набором рекомендацій комісія повинна підготувати до кінця 2011 року, щоб цей документ можна було обговорювати на конференції ООН зі сталого розвитку в Ріо-де-Жанейро в 2012 році й у рамках постійних дискусій конференції ООН із глобальної зміни клімату.