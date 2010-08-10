У лісах Чернігівщини - надзвичайна пожежна небезпека

У лісах Чернігівської області спостерігається надзвичайна пожежна небезпека (5 класу).

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської обласної держадміністрації.

Управління звернулося до жителів області з проханням утриматися від відвідування лісових масивів та розведення вогнищ під час відпочинку. Крім того, за особливим розпорядженням ОДА на Чернігівщині заборонено в’їзд приватного транспорту на територію лісових масивів, продаж та використання піротехнічних засобів. За порушення правил пожежної безпеки винні будуть притягуватися до адміністративної відповідальності і сплати штрафів.

Водночас на минулих вихідних у регіоні виникло 23 пожежі, у тому числі дві - у лісових масивах, три - на торфовищах.

Так, поблизу с. Кукшин Ніжинського району на території ДП "Ніжинрайагроліс" виникла пожежа настилу в лісі на площі 1 га. Поблизу с. Бобрик Ніжинського району на території ДП "Ніжинрайагроліс" виникла пожежа настилу в лісі на площі 1,5 га. В обох випадках причиною пожеж стало необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Пожежі було локалізовано упродовж 1-2 годин.