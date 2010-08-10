Через спеку і задимлення в Москві зросла смертність

Через аномально високу температуру і задимлення, смертність у Москві зросла вдвічі. Про це розповів на прес-конференції глава столичного департаменту охорони здоров`я Андрій Сельцовський.

За словами Сельцовського, в даний час щоденно помирає близько 700 москвичів. Зазвичай ця кількість не перевищує 360-380 осіб. У зв`язку з цією заявою глава Мінздоровсоцрозвитку РФ Тетяна Голікова зажадала офіційного звіту про смертність в Москві.

Керівник департаменту охорони здоров`я також повідомив, що в моргах столиці зайнято 1300 з 1500 місць. Через спекотну погоду родичам померлих рекомендують проводити поховання на першу чи другу добу після смерті. Близько третини людей ігнорують ці рекомендації і ховають померлих на третю або четверту добу.

Сельцовський підтвердив, що з настанням складної екологічної ситуації в Москві збільшилося число викликів швидкої допомоги та госпіталізацій. Найбільш часті причини викликів - загострення бронхіальної астми і захворювання серцево-судинної системи.

У зв`язку зі спекою і смогом московські поліклініки перейшли на цілодобовий режим роботи, а в лікарнях проводять тільки екстрені операції. В аптеках почали відпускати не більше 10 захисних масок в одні руки, хоча, за словами Сельцовского, їх не бракує.

Один з лікарів московської швидкої допомоги в інтерв`ю радіостанції "Ехо Москви" спростував повідомлення про те, що "швидкої" заборонили ставити діагнози перегріву й теплового удару. "Це не тільки не заборонено, але щодня департамент охорони здоров`я потребує детального зведення, по тепловим ударам, зокрема. Ніяких заборон ставити цей діагноз немає, не було і не буде", - заявив він.

medportal.ru