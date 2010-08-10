Кіровоградщина: вилучено понад 36 кг наркотичних засобів

У Кіровоградській області у ході проведення операції «Мак-2010» працівниками міліції з незаконного обігу вилучено більше 36 кг наркотичних засобів, з них близько 25 кг макової соломки та більше 11 кг конопель.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Кіровоградській області.

Виявлено 128 фактів незаконних посівів, з присадибних ділянок вилучено понад 14 тис. рослин маку та конопель.

За фактами незаконного посіву або вирощування маку чи конопель складено 43 адміністративні протоколи та порушено 57 кримінальних справ.