Кіровоградщина: вилучено понад 36 кг наркотичних засобів
11:00, 10 серпня 2010Країна
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Порушено кримінальні справи
У Кіровоградській області у ході проведення операції «Мак-2010» працівниками міліції з незаконного обігу вилучено більше 36 кг наркотичних засобів, з них близько 25 кг макової соломки та більше 11 кг конопель.
Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Кіровоградській області.
Виявлено 128 фактів незаконних посівів, з присадибних ділянок вилучено понад 14 тис. рослин маку та конопель.
За фактами незаконного посіву або вирощування маку чи конопель складено 43 адміністративні протоколи та порушено 57 кримінальних справ.
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