МОЗ запустив кампанію щодо любові до тіла

Мінздоровсоцрозвитку Росії 9 серпня запустив рекламну кампанію зі слоганом «Здоров`я - твоя турбота», яка закликає росіян змінити своє ставлення до тіла і способу життя. Про це повідомляється в прес-релізі відомства.

В рамках кампанії про здоровий спосіб життя, міністерство випустило два ролики «Культура тіла», орієнтованих на жіночу та чоловічу аудиторії. Обидва відео закликають громадян замислитися про стан свого організму.

Кампанія підтримується на телебаченні, радіо, а також в інтернеті. Ця кампанія є частиною програми «Здорова Росія», яку реалізує міністерство.

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