Під Києвом горять торфовища
11:34, 10 серпня 2010Країна
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Повідомили у МНС
На даний момент в Київській області тривають пожежі на торфовищах у двох районах.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі управління МНС у Київській області.
Зокрема, на даний момент триває горіння торфовищ у селі Раківка (Вишгородський район) – 0,3 га і в селі Соснівка (Іванківський район) – 5 га.
Крім того, МНС ліквідовувало загоряння торфовищ у селі Озера Бородянського району і смт Гостомель Ірпінського району.
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