Під Києвом горять торфовища

На даний момент в Київській області тривають пожежі на торфовищах у двох районах.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі управління МНС у Київській області.

Зокрема, на даний момент триває горіння торфовищ у селі Раківка (Вишгородський район) – 0,3 га і в селі Соснівка (Іванківський район) – 5 га.

Крім того, МНС ліквідовувало загоряння торфовищ у селі Озера Бородянського району і смт Гостомель Ірпінського району.