Туреччина хоче відмовитися від all-Inclusiv

З 2011 року турецькі готелі групи Rixos мають намір відмовитися від використання системи «все включено», вельми популярної в туристів, повідомляє turist.rbc.ru.

Ця новина викликала безліч спорів серед власників турецьких готелів і представників туристичної індустрії.

Мер Анталії Мустафа АКАЙДІН порівняв систему «все включено» з двосічною бритвою, яка, привертаючи безліч туристів, сильно б`є по приватних підприємцях. З іншого боку, власникам п`ятизіркових готелів стає все складнішим підтримувати належний рівень послуг, залишаючи ціни на колишньому рівні. Готель Rixos Premium Bodrum відмовиться від системи «все включено» з 1 травня 2011 року, повідомляє РІА «Новости».

Схоже, що з 2011 року в Туреччині піде процес відмови 5-зіркових і мережевих готелів від системи «все включено». Але немережеві 4- і 3-зіркові готелі навряд чи наслідують їхній приклад, оскільки їхній дохід дуже залежить від «підгодованих» all-inclusiv туристів.

Окрім звички туриста платити за «все» один раз, що сформувалася, постає питання відсутності в Туреччині необхідної інфраструктури для обслуговування туристів. Якщо в Іспанії, Італії і Греції безліч дрібних і великих міст, де є ресторани, кафе, магазинчики, термальні комплекси і салони краси, де туристів звикли обслуговувати за найвищим розрядом і хоч трохи знають 4-5 мов, то в Туреччині нічого такого не немає. Рідкісні ресторани, куди привозять туристів, не зможуть постійно обслуговувати величезну кількість відпочиваючих з готелів-гігантів.

Зрозуміло, що Туреччині треба розвивати туристичну інфраструктуру, але в перші роки такого переходу країна ризикує втратити безліч іноземних відпочиваючих. А туристам доведеться додатково оплачувати всі ті послуги, які раніше діставалися цілком безплатно, адже спочатку конкуренції в «готельних» служб - ресторанів, кафе, спа-комплексів не буде.