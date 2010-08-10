Площа пожеж у Росії за минулу добу не змінилася

Близько 250 природних пожеж виникли на території Росії за минулу добу; зараз, як і в понеділок, вирують 557 пожеж на площі понад 174 тисяч гектарів, йдеться в повідомленні управління інформацію МНС Росії, що надійшло у вівторок у РІА «Новости».

«Протягом доби на території РФ виникли 247 вогнищ, погашено 239 вогнищ, продовжують діяти 557 вогнищ на загальній площі 174 тисячі гектарів (цілодобово раніше теж було 557 вогнищ на загальній площі 174 тисячі гектарів). Діє 68 великих вогнищ пожеж на площі 79,4 тисячі гектарів, зокрема 25 торф`яних пожеж», - йдеться в повідомленні.

Усього, за інформацією МНС, з початку пожежонебезпечного періоду на території Росії виникло понад 26,2 тисяч вогнищ природних пожеж на загальній площі понад 766 тисяч гектарів, зокрема 1,08 тисячі вогнищ торф`яних пожеж на загальній площі понад 1,6 тисяч гектарів.

За даними відомства, в гасінні лісових пожеж беруть участь понад 165 тисяч чоловік (від МНС – понад 129 тисяч чоловік) і понад 26 тисяч одиниць техніки, зокрема 42 повітряних судна.

"Для надання допомоги в гасінні природних пожеж від іноземних держав залучено 394 чол. і 52 одиниці техніки, зокрема 10 повітряних суден - п`ять літаків, п`ять вертольотів", - наголошується в прес-релізі.