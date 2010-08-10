Що уповільнює фізичне старіння

Зниження калорійності раціону і фізична активність сприяють збереженню нервових зв`язків, вважають вчені з Гарвардського університету. В експериментах на тваринах дослідники з`ясували, що здоровий спосіб життя уповільнює іфзичне старіння.

На думку фахівців, один з аспектів старіння - погіршення зв`язків у нервово-м`язових синапсах. Це своєрідні контакти, через які передаються сигнали від нервового волокна в м`язове. Якщо вони руйнуються, настає саркопенія - атрофія м`язів, що доставляє масу проблем в літньому віці.

Проте вчені помітили, що, якщо старим мишам обмежити калорійність дієти, зниження функцій нервово-м`язових синапсів можна уникнути. Практично такий же ефект виробляє і своєчасно розпочата фізична активність, яка надає не такий сильний, але більш довгостроковий вплив.

Вчені вважають, що відновлення, отримане на нервово-м`язових синапсах, здатне виникнути і в сполуках нервових волокон у головному мозку. Тому група дослідників збирається продовжити свою роботу - їм ще належить дізнатися, чи можна застосувати результати цього дослідження на людях. Хоча вже є дослідження, що підтверджують: збалансоване харчування і рухова активність допомагають зберігати ясність розуму в будь-якому віці.

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