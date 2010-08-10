Пожежі в Росії сприяють подальшій зміні клімату

Безпрецедентні лісові пожежі в Росії можуть зробити свій внесок у глобальну зміну клімату.

Про це УНІАН повідомили у російському відділенні Всесвітнього фонду дикої природи (WWF).

На думку екологів, між зростанням числа пожеж і зміною клімату існує двосторонній причинно-наслідковий зв`язок. Збільшення концентрації СО2 в атмосфері призводить до дисбалансу кліматичної системи, зокрема до збільшення числа і тривалості «хвиль спеки», які, у свою чергу, сприяють зростанню числа пожеж. З іншого боку, емісія лісами СО2 унаслідок лісових пожеж є одним з важливих чинників дії на клімат. Причому отримуємо «замкнутий круг»: зростання емісій СО2 приводитиме до теплішого клімату з великим числом засух, що, у свою чергу, призведе до посилення загрози пожеж.

Наголошується, що лісові пожежі виконують найважливішу роль у динаміці вуглецю у лісових екосистемах, призводячи до емісії вуглецю не тільки під час, а й після пожеж. Навіть після низової пожежі може відбутися значне падіння дерев, що призводить до емісії СО2 при відмиранні тонкого коріння і листяної частини дерев (листя і хвої), оскільки саме ці частини дерев розкладаються найшвидше. Є наукові докази, що «виразки», які залишилися в лісових ландшафтах після пожеж, залишаються нетто-емітерами СО2 навіть через 30 років після пожежі. У перші 20-30 років унаслідок розкладання органіки втрачається близько 20% ґрунтового вуглецю, яке стимулюється нагріванням гранту при пожежі.

WWF підкреслює, що на клімат також впливають торф`яні пожежі. Торф`яні болота – це природні акумулятори вуглецю. Під час торф`яних пожеж щодня у повітря викидаються десятки тонн СО2, тисячоліттями накопичених рослинами боліт і відкладеними у вигляді торфу.

«Розвиток молодих дерев на згарі допоможе зв`язати викинутий в атмосферу під час пожеж СО2. Але в багатьох умовах швидке відновлення лісу, особливо хвойними породами, дубом, не можливе без допомоги людини. На даний час важливо оцінити збиток, завданий пожежами найціннішим лісам європейської частини країни і розробити план щодо їх відновлення. В першу чергу це стосується лісів, потерпілих від верхових пожеж», – вважає координатор проектів WWF Росії з лісової політики Микола ШМАТКОВ.

На його думку, причиною катастрофічних лісових пожеж цього року є не тільки засуха, а й поспішна і непродумана адміністративна реформа управління лісами.