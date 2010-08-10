На заході України існує імовірність підтоплення

У західних регіонах України існує імовірність підтоплення населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем’єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА, про це він заявив на розширеній селекторній нараді з керівниками обласних державних адміністрацій.

“Існує імовірність підтоплення на території Волинської, Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької та Закарпатської областей», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він повідомив, що, за прогнозами метеорологів, у Західній Україні очікуються значні опади, і дав доручення керівникам відповідних регіонів вжити необхідних профілактичних заходів і тримати ситуацію під повним контролем.