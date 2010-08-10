У результаті задимленості і аномальної спеки у Москві кількість звернень до медиків зросла на 22%.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив мер Москви Юрій ЛУЖКОВ на зустрічі з прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ.

«Швидку допомогу переведено у режим повної мобілізації, а поліклініки і лікарні - у режим без вихідних, незалежно від часу прийому тих, хто звертається. Звернень стало більше порівняно зі спокійним періодом на 22%. Ну, рахунок різний. Все залежить від того, з яким періодом ми проводимо порівняння», - сказав Ю.ЛУЖКОВ.

За його словами, у Москві сьогодні 500 поліклінік і 193 лікарні і госпіталі переведено на роботу у режимі підвищеної готовності і підвищеного навантаження.

Ю.ЛУЖКОВ запевнив, що, незважаючи на велику кількість викликів, швидка допомога прибуває не більш як через 15 хвилин. Він також закликав жителів Москви у разі занедужання одразу звертатися до лікарів.

У свою чергу В.ПУТІН сказав: «Я дуже розраховую на те, що в умовах цього задимлення в місті медичні служби Москви працюють справно - вчасно і якісно надають допомогу тим людям, які її потребують».

Раніше директор департаменту охорони здоров`я Москви Андрій СЕЛЬЦОВСЬКИЙ повідомив, що якщо звичайно в Москві помирають 360-380 осіб на день, то в даний час – близько 700.