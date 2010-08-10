У Росії горять 13 заповідників і національних парків

У Росії продовжує горіти 13 заповідників і національних парків.

Як повідомили УНІАН у федеральній службі у сфері природокористування (Росприроднагляд), на території всіх цих об`єктів проводиться гасіння пожеж.

Зокрема, повідомляється, що на території Центрального федерального округу тривають чотири пожежі в національних парках «Мещера» (Володимирська область) «Мещерський» (Рязанська область), а також на території двох заповідників - «Окський» і «Воронезький».

На території Уральського федерального округу горить більше 1 тис. га на території заповідника «Дєнєжкін камінь» і 80 га на території національного парку «Таганай».

Окрім цього в Північно-Західному федеральному окрузі проводиться гасіння в національному парку «Печора Іличський».

Також тривають 6 пожеж у Приволзькому федеральному окрузі: у національні парках «Смольний» і «Бузулукський бір», а також у заповідниках «ім. Смідовича», «Південно-Уральський», «Присурський» і «Вішерський».