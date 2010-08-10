Кіровоградщина: захворюваність на пневмонію зросла вдвічі

Починаючи з травня цього року кількість випадків захворювання на пневмонію серед населення Кіровоградщині збільшилась удвічі, порівняно з минулорічним періодом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив головний терапевт управління охорони здоров’я Кіровоградської ОДА Анатолій ГАТИЧ.

За його словами, причини росту захворюваності лікарям до кінця незрозумілі.

«Важких випадків протікання хвороби ми не спостерігали, практично всі хворі переносять пневмонію у легкій формі. Можливо, це наслідки минулорічної епідемії. Хворіє населення різних вікових категорій, але переважно це люди працездатного віку», - зазначив А.ГАТИЧ.

Він повідомив, що, починаючи з травня цього року, в області зареєстровано 3850 хворих на пневмонію, сьогодні на стаціонарному лікуванні перебувають 41 пацієнт.

«Всі хворі добре піддаються антибактеріальній терапії. Лікувальні заклади в достатній кількості забезпечені медичними препаратами», підкреслив головний терапевт управління.

Водночас, за його словами, результати 30 аналізів, взятих у хворих на пневмонію, підтвердили наявність вірусу грипу A(H1N1).

«Варто зауважити, що лише 2-3 випадки захворювань мали сімейний характер. Переважно хворі не мали між собою контактів, не пов’язані місцем роботи, що свідчить про відсутність епідемічного зв’язку», - наголосив А.ГАТИЧ.