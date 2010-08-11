У Криму проведуть санітарний попуск води по річці Салгір

Республіканський комітет АРК з водогосподарського будівництва і зрошуваного землеробства з метою промивки русла річки Салгір проведе 14 серпня санітарний попуск води з Сімферопольського водосховища. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Рескомводгоспу Криму.

Як відзначили в прес-службі, у зв`язку з високою температурою повітря в руслі річки Салгір, що проходить в межах міста Сімферополя, спостерігаються застійні явища води - погіршення якості, цвітіння тощо.

"Таке явище типове для сьогоднішньої погоди, і міська влада Сімферополя мали б ініціювати і вжити заходів щодо поліпшення санітарної обстановки у руслах річок, - повідомив голова Рескомводгоспу АРК Олександр ЛІЄВ. - Але навіть запах, який з`явився від спеки поблизу річки, на жаль, не навів міські власті на роздуми щось зробити".

Не чекаючи ініціативи міськради, Рескомводгосп ухвалив рішення здійснити 14 серпня з 8.00 до 14.00 санітарний попуск води з Сімферопольського водосховища, що дозволить промити русло, понизити температуру води і тим самим поліпшити санітарний стан річки у цілому.

Подібні санітарні попуски передбачені правилами експлуатації Сімферопольського водосховища і можуть виконуватися в об`ємі до 3 млн. куб. м на рік.

"Звертаю увагу всіх жителів міста Сімферополя, Сімферопольського, Красногвардійського і Нижньогірського районів, що 14 серпня з 8.00 до 14.00 швидкість течії в Салгірі значно збільшиться і досягатиме 15 куб. м/с. Також, істотно збільшиться і глибина річки. В цей час прошу бути обережним поблизу річки. Особливу увагу необхідно приділити дітям, які в таку спекотну погоду можуть знаходитися на березі Салгіру", - попередив О.ЛІЄВ. Також він звернув увагу на те, що за такої течії купатися категорично заборонено, оскільки навіть дорослому людина, самостійно вибратися з води за такої течії вкрай складно.

***Санітарний попуск води - спеціальний термін, що позначає додатковий, "залповий" пропуск води для забезпечення санітарно-епідеміологічного стану водного об`єкту.

Річка Салгір - головна річка Кримського півострова. Довжина від гирла до витоку 204 км, площа водозбору - 3750 кв. км. Утворюється при злитті річок Ангара і Кизі-Коба, бере початок у Сімферопольському районі в с. Зарічне і протікає по трьох районах Автономної Республіки Крим: Сімферопольському, Красногвардійському, Нижньогірському. Русло річки проходить у місті Сімферополь.