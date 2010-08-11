Спеку і пожежі у Росії можуть змінити смерчі і зливи

Спеку і пожежі в Росії можуть змінити смерчі і зливи.

Про це повідомляє «Российская газета» від 10 липня, посилаючись на думки експертів.

Зокрема, доктор географічних наук, завідувачка лабораторією технічної кліматології і небезпечних явищ Головної геофізичної обсерваторії імені А.І.Воєйкова Ніна КОБИШЕВА вважає, що серпень і вересень - ідеальний час для таких природних катаклізмів у Росії, як урагани, смерчі і зливи. Цього року ситуація загострюється стійкою спекою, яку приніс завислий над європейською частиною Росії гігантський антициклон, який "закачує" розпечене повітря з Середземномор`я і Центральної Азії.

За даними фахівців, під такі зміни підпадає не лише Центральна Росія, а й Лівобережна Волга, окремі райони Уралу, Північного Кавказу. Вірогідність ураганів і шквалів найбільш висока у тих областях, де є великі водоймища і можуть виникати значні температурні відмінності між сильно прогрітою сушею і прохолодною водною поверхнею. Це Іванівська, Московська, Нижегородська, Липецька, Тамбовська області, які потерпають сьогодні від пожеж.

«Що довше тримається антициклон - ця колосальна енергетична маса, то стає все більш стійким, наче вростаючи в територію. Такі тривалі антициклони характерні для Сахари, Лівійської, Аравійської пустель. Але не для Росії. Тому зараз дуже важко точно спрогнозувати, коли і де настане година "Х" для ураганів. Але те, що вона прийде, не виключено», - сказала Н.КОБИШЕВА.

Також не заперечує таку ймовірність і заступник директора Гідрометцентру з науки Дмитро КІКТЄВ. На його думку, шквалисті вітри у літній період пов`язані з активним розвитком потужної атмосферної конвекції. Конвективні купчасто-дощові хмари - потенційне джерело цілого низки погодних проблем: шквалів, гроз, злив, граду. Звичайно, найбільш активно купчасто-дощові хмари розвиваються на холодних атмосферних фронтах, тобто на кордоні розподілу двох різних за властивостями повітряних мас. Якщо це яскраво виражений холодний фронт з великими температурними контрастами (до фронту і за фронтом) - розвиток конвекції відбувається особливо активно, вважає він.

Як відзначає видання, якщо смерч, головна небезпека якого полягає у різноспрямованому вихровому тиску, триває кілька хвилин, втягуючи у свою воронку діаметром до 30 метрів все, що трапляється на шляху, - вирвані з корінням дерева, ЛЕП, автомобілі, людей, то шквалисті вітри і урагани ще більш руйнівні.

Шквалисті вітри і урагани тривають по кілька годин і захоплюють десятки і сотні кілометрів території. Причому за такої ситуації сила вітру тут сягає більше 32 метрів на секунду, а за швидкості від 20 до 24 м/с вітер валить старі будівлі, зриває дахи з будинків.

За вітру до 33 м/с пошкоджуються лінії і опори електропередачі. У результаті потерпають системи життєзабезпечення - порушуються водо- і енергопостачання, зв`язок.

«Коли обриваються лінії електропередачі, то блокуються і трубопроводи, а з ними - транспортування нафти і газу. Немає такого виду виробництв, на яком не позначалися б наслідки ураганів», - зазначила Н.КОБИШЕВА.

За словами президента Російського наукового товариства аналізу ризику, помічника з науки глави МНС Росії Михайла ФАЛЄЄВА, сьогодні, коли на землі відбувається циклічна зміна клімату, економити на попередженні ризиків не можна. Більше того, необхідно переглядати багато будівельних норм, вимоги до енергетичного обладнання, магістральних нафто- і газопроводів, електроніки, мікроелектроніки, збій яких призведе до глобальної зупинки життєдіяльності технічних систем. Особливо не готове до ураганних навантажень міське господарство країни з мільярдами кілометрів проводів, що провисають. «Така кількість проводів, які взагалі мають бути заховані під землю, є потенційною загрозою під час ураганів і вітрів», - вважає М.ФАЛЄЄВ.

Крім того, на його думку, щоб надійно протистояти ураганам, великі міста повинні мати в своєму арсеналі щонайменше один метеолокатор. Цими пристроями, які попереджають про зародження і рух грозових, градових, смерчових, ураганних фронтів, оснащені сьогодні всі цивільні і військові аеродроми.