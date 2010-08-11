У дитячому харчуванні - гормони: в 1-річних дівчаток ростуть груди

У Китаї новий скандал з дитячим харчуванням. У маленьких дівчаток почали рости груди.

Першими майже одночасно вдарили на сполох батьки трьох дочок у віці від 15 місяців до 4-х років. У дівчаток набубнявіли і стали збільшуватися молочні залози.

Лікарі перевірили рівень гормонів в організмах дітей і вжахнулися. Естрадіол і пролактин у дівчаток у кілька разів перевищував нормальний рівень цих гормонів в організмах зрілих жінок.

Всі діти протягом тривалого періоду - від декількох місяців до декількох років - приймали в їжу дитячу молочну суміш виробництва місцевої компанії Synutra.

"Такий рівень жіночих гормонів у маленьких дівчаток свідчить про серйозне порушення роботи організму. Всім батькам, які використовували цю молочну суміш, слід негайно припинити давати її в їжу дітям", - заявив один з кращих педіатрів країни Ієнга Кін.

Однак у багатьох магазинах країни все ще можна придбати дитяче харчування, яке потрапило під підозру.

Місцева влада заявила, що не проводять експертиз харчових продуктів за заявами приватних осіб.

Але випадки з дівчатками набули розголосу, і владі доведеться оголосити офіційну позицію з цього питання.

В 2009 році після скандалу з меламіном за вироком суду було розстріляно кілька керівників компаній-виробників молочних продуктів.

gazeta.ua