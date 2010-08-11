Водії маршруток просять ввести сієсту з 12.00 до 14.00

У Кременчуку Полтавської області водії маршруток просять владу міста ввести сієсту з 12.00 до 14.00.

Про це УНІАН повідомили у міському транспортному відділі.

Перевізники просять розглянути можливість тимчасового з`їзду з маршруту в денні години, якщо температура повітря сягає 40 градусів.

«У маршрутників у таку спеку більше стало поломок. Крім того, водіям потрібно більше відпочивати. За здоров`ям водіїв спостерігають медики і взагалі не випускають в рейс, якщо є якісь відхилення у здоров`ї. Також водіїв потрібно учити надавати першу допомогу при сонячних і теплових ударах», - зазначається у повідомленні.

Водночас віце-мер Кременчука Володимир ТАРАТОРІН, який опікується транспортною галуззю, висловив здивування у зв`язку з такою пропозицією маршрутників.

При цьому пропозицію маршрутників у мерії обіцяють розглянути у найкоротші терміни.