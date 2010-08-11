У Дзержинську згорів анатомічний відділ міської лікарні
10:50, 11 серпня 2010Країна
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Причина встановлюється
У місті Дзержинськ Донецької області згоріло 120 кв. метрів будівлі анатомічного відділу центральної міської лікарні.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежа на території лікарні в окремій будівлі анатомічного відділу виникла вчора о 19-й год.
Внаслідок пожежі також сталося часткове руйнування торцевої стіни та цегляних перегородок.
О 21.14 трьома відділеннями Державної пожежної охорони МНС пожежу ліквідовано.
Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.
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