У Дзержинську згорів анатомічний відділ міської лікарні

Причина встановлюється

У місті Дзержинськ Донецької області згоріло 120 кв. метрів будівлі анатомічного відділу центральної міської лікарні. Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежа на території лікарні в окремій будівлі анатомічного відділу виникла вчора о 19-й год. Внаслідок пожежі також сталося часткове руйнування торцевої стіни та цегляних перегородок. О 21.14 трьома відділеннями Державної пожежної охорони МНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

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