В Україні через спеку введуть контроль за питною водою і продуктами харчування

Перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ наголошує на необхідності контролю за питною водою та продуктами харчування у зв’язку зі складними погодними умовами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

«З метою недопущення несприятливої епідеміологічної ситуації прошу посилити контроль за якістю питної води та продуктів харчування у реалізації», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він також наголосив на необхідності забезпечення охорони джерел та об’єктів централізованого водопостачання, а також заходів з недопущення потрапляння у навколишнє середовище збудників інфекційних хвороб від об’єктів, які становлять таку потенційну загрозу.

Також А.КЛЮЄВ зауважив, що з 1 по 9 серпня в Україні виникло 779 пожеж на території у 3 тис. 324 га. Загалом порівняно з минулим роком кількість пожеж зросла лише на 3%, але їхній масштаб значно більший, ніж торік.