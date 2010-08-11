Часто позіхаєте? Швидко до лікаря!

Ви повністю висипаєтеся, але вам дошкуляє часте позіхання? Вчені встановили, що цей фізіологічний процес сприяє зменшенню нервозності та мобілізації сил організму.

Саме з цієї причини позіхання нерідко "нападає" на парашутистів перед стрибками, спортсменів перед стартом, музикантів перед концертом ... Можливо, на вас очікує іспит, публічний виступ або серйозне випробування? Мимовільне позіхання підвищує готовність організму до дій у відповідальних ситуаціях.

Згідно з іншими теоріями, позіхання являє собою складний процес регулювання температури головного мозку. Позіхання забезпечує приплив крові та більш холодного повітря, завдяки чому покращується функціонування мозку. Воно зазвичай супроводжує втому, сонливість, нудьгу, пригнічений або смутний стан. Якщо настрій бадьорий, радісний, піднесений, позіхати не хочеться.

Щоб припинити часте позіхання, зазвичай, досить поміняти позу, розпрямитися і розправити плечі, зробити декілька глибоких вдихів і видихів різких, якщо є можливість, походити або виконати кілька простих фізичних вправ.

Нестримне позіхання може бути симптомом деяких хворобливих станів, які потребують медичної допомоги. Часте позіхання, що поєднується з надмірною слабкістю і сонливістю, може вказувати на гормональну перебудову, синдром хронічної втоми або синдром емоційного вигорання.

Напади позіхання спостерігаються при мігрені, порушенні мозкового кровообігу, вегето-судинній дистонії, розсіяному склерозі, перед втратою свідомості. Для з`ясування причин надмірного позіхання необхідно проконсультуватися з лікарем.

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