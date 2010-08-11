ВООЗ оголосила про завершення пандемії грипу H1N1

Голова Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ) Маргарет ЧЕН оголосила про закінчення пандемії грипу H1N1, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

"Зараз ми переходимо в післяпандемічний період", - заявила М.ЧЕН.

Це рішення стало результатом зустрічі експертів ВООЗ у Женеві 10 серпня, присвяченій оцінці поточного поширення вірусу.

Пандемія, оголошена у квітні 2009 року, торкнулася 214 країн і територій світу і стала причиною смерті, щонайменше, 18 тис. 449 осіб, з них лише 300 – за останні два місяці.

За найбільш песимістичними прогнозами, тільки у Великій Британії могли померти до 65 тисяч осіб. Проте вірулентність нового штаму виявилася менше від розрахункової. Крім того, свій внесок внесла масова і своєчасна вакцинація, вважають у ВООЗ.

З кінця зими 2010 року більшість країн припинили моніторинг захворюваності і закупівлю щеплень. На даний час окремі спалахи грипу H1N1 реєструються у Південній півкулі і в Індії.

Експерти рекомендують перед настанням холодного сезону не нехтувати вакцинацією від цього штаму, особливо дітям, літнім людям, хронічно хворим і вагітним жінкам.

У той же час, як повідомляв УНІАН, представники комісії з охорони здоров`я Парламентської асамблеї Ради Європи навесні заявляли, що пандемії грипу H1N1 не було, і звинуватили Всесвітню організацію охорони здоров`я у необгрунтованому роздуванні паніки.

Експерти свою заяву обгрунтовували результатами незалежних досліджень. Вони стверджують, що паніка, викликана ВООЗ, призвела до перезавантажень лікарень і розбазарювання коштів з держбюджетів по всьому світу.

Згідно з доповіддю ПАРЄ, число підтверджених жертв H1N1 у світі виявилося навіть меншим, ніж під час звичних сезонних епідемій грипу.

А «Британський медичний журнал» прямо звинуватив ВООЗ у корупції. За даними видання, багато експертів Всесвітньої організації охорони здоров`я мали фінансові зв`язки з фармацевтичними компаніями. І не виключається, що про пандемію було оголошено саме під тиском виробників ліків. «Держави світу витратили мільярди доларів на запаси вакцини, велика частина яких так і залишилася незатребуваною», - зазначало видання.