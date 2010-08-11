Чому у спеку не можна їсти морозива

Солодке збільшує спрагу, збільшують в`язкість крові, а морозиво провокує вживання рідини разом з ним, розповів УНІАН фітотерапевт Борис Скачко . "Морозиво зазвичай їдять для отримання задоволення, а не з метою набити шлунок холодною солодкою масою," - наголошує лікар.

До речі, чим швидше набив шлунок, каже Б.Скачко, тим швидше морозиво опиниться на стегнах, в жировій тканині. А повні люди гірше переносять спеку. Оскільки тепло виділяється, а жирова тканина, яка фактично є діелектриком, не дає йому піти в навколишнє середовище. Таким людям треба вживати більше рідини.

Влітку треба вживати мінімум 5% рідини від маси тіла в день. А при температурі за 30 градусів – ще більше.

Дуже важливо контролювати кількість сечі. Повинно бути за добу не менше літра. Рідина потрапляє в організм, “на автоматі” випаровується через легені, через шкіру, а нирки працюють “за залишковим принципом”. Якщо води в організмі мало, ниркам вона не дістається, йде перегрів організму і піднімається температура тіла. Може бути тепловий удар.