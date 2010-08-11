Студент в Запоріжжі помер через артеріальну гіпертензію

12:47, 11 серпня 2010
Країна
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Висновки прокуратури

Причиною смерті 17-річного курсанта одного з вишів Запоріжжя стала артеріальна гіпертензія.

Як повідомила УНІАН прокурор Орджонікідзевського району Запоріжжя Вікторія НАУМЕНКО, "за даними медиків, причиною смерті юнака стало захворювання - артеріальна гіпертензія. Це захворювання, яке могло бути навіть вродженим. Тому ми проводитимемо не лише ретельну перевірку обставин того, що сталося, безпосередньо у виші, але й з`ясовувати, яким чином курсант проходив необхідні медобстеження".

За словами прокурора, всі ці заходи здійснюватиметься в рамках дослідчої перевірки, на яку законодавством передбачено 10 днів. Після цього буде ухвалено рішення про порушення або про відмову в порушенні кримінальної справи.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня в Запоріжжі після занять фізкультурою у виші помер 17-річний хлопець.

За словами заступника головного лікаря зі швидкої допомоги 5-ої міськлікарні Сергія БАРАННИКА, 9 серпня "швидка" одержала виклик до Запорізької юридичної академії. "Причина виклику - на заняттях із фізкультури стало зле студенту. До моменту приїзду швидкої хлопець перебував у комі з температурою 41,7 градусів", - зазначив С.БАРАННИК.

За його словами, реанімаційна бригада, проводячи інтенсивні реанімаційні заходи, доставила постраждалого до лікарні, де він, незважаючи на всі зусилля медиків, ввечері помер.

 

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