У Києві на 7 років засудили чоловіка, що напав на лікаря “швидкої”

Набрав сили вирок суду, за яким на 7 років ув’язнення засуджено чоловіка, який ударив ножем лікаря “швидкої”, що прибув на виклик.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Прокуратури міста Києва, вироком Дніпровського районного суду м. Києва від 19 квітня 2010 р. Д.А.БУХТАТОВА засуджено до 7 років позбавлення волі за вчинення замаху на умисне вбивство.

Згідно з вироком, восени 2006 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, на ґрунті особистих неприязних відносин, що виникли раптово, 21-річний чоловік розпочав бійку та завдав удар ножем в грудну клітку лікаря-інтерна, який у складі бригади швидкої медичної допомоги приїхав на виклик з приводу погіршення стану здоров’я співмешканки засудженого. Довести злочинний умисел на вбивство до завершення Д.БУХТАТОВ не зміг через втручання присутнього громадянина.

Суд відхилив версію захисту щодо відсутності у засудженого умислу на позбавлення життя потерпілого і погодився з доводами державного обвинувача прокуратури столиці, який наполягав на правильності кримінально-правової кваліфікації. Всі учасники процесу з висновками суду погодились, вирок набрав законної сили.