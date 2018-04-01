Старість погіршує стосунки батьків та дітей

Стосунки між старшими і молодшими членами сім`ї можуть бути різними: близькими і душевними або, навпаки, складними і конфліктними. Але і ті, й інші можуть істотно погіршитися через обов`язки дітей піклуватися про власні старих батьків, сходяться на думці психологи.

Автори першого міжнародного дослідження з цієї тематики проаналізували стосунки понад 2600 батьків та їхніх дітей у шести розвинених країнах - Англії, Німеччині, Ізраїлі, Норвегії, Іспанії та США. Хоча деякі нації зуміли виробити стереотип прийнятних способів спілкування зі старшим поколінням, тривала залежність одних від інших і обов`язок піклуватися про старих стає серйозним випробуванням.

Як вести себе з людьми похилого віку

Вчені виділили ключові поняття, які впливають на амбівалентність відносин між людьми: прихильність, дбайливість, конфліктність, економічний статус, освіта, стать, кількість дітей, подружній статус, житлові умови, культурні цінності. Провідний автор роботи доктор наук Меріл Сільверстейн пояснює: "Ситуації, коли людина змушена дбати про пристарілих батьків, наприклад, через брак фінансів, неможливості найняти доглядальницю тощо, призводять до труднощів в сім`ї. Літні люди у країнах з розвиненою системою фінансової підтримки людей похилого віку менше страждають через сімейні конфлікти, коли стикаються з серйозною хворобою або ситуаціями, які вимагають довгострокової і дороговартісної медичної підтримки ".

Британські "батьки і діти" вели себе дружньо, душевно, прагнули уникати конфліктів. Німці й іспанці показували незалежність від старшого покоління і вище цінували чесність щодо літніх. Американські дорослі діти думали і вели себе найбільш незалежно та індивідуалістично, ніж інші учасники дослідження. Ізраїльтяни демонстрували змішані емоції по відношенню до старших членів сім`ї, які вчені прокоментували як наслідок соціальних і політичних парадоксів цієї країни.

Здорове почуття прихильності і залежності один від одного може посилити споріднену любов. "Байдужість в сім`ях найбільш негативно позначається на стосунках, воно гірше, ніж конфлікти. Цікаво, що в цілому літні батьки оцінюють свої стосунки з дітьми в набагато більш позитивному ключі, ніж їхні спадкоємці", - відзначають учені.

Зміна ролей

"Стосунки батьків і дітей з віком абсолютно точно видозмінюються, - говорить Катерина Ракітіна, сімейний психолог, психотерапевт, старший викладач Інституту інтегративної психології. - Стара людина часто стає недієздатною, у неї розвивається деменція, яка супроводжується розкладанням особистості і не надто приємними фізіологічними моментами. Це призводить до зміни характеру взаємин з близькими, особливо з тими, хто за ним доглядає. Стара людина починає існувати на примітивному рівні, рівні дитини, і це накладає складності на будь-який контакт з ним.

Друга причина в тому, що ми діти своїх батьків, скільки б не було років їм і нам. Завжди є якесь відчуття, що ті, хто нас виростив і виховав, повинні стояти вище по ієрархічній драбині. Коли батьки стають старими і немічними, вони перетворюються на дітей, а діти - на їхніх батьків. Ця зміна ролей також суттєво ускладнює відносини між поколіннями ".

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