Радіаційний фон у Брянській області в нормі, пожеж не допущено.

Про це УНІАН сьогодні повідомили в Головному управлінні Міністерства з надзвичайних ситуацій по Брянській області.

Повідомляється, що в період з 6 по 7 серпня на території Брянської області працювали фахівці 294-го Центру спеціальних операцій особливого ризику «Лідер» із Москви. Їхнім головним завданням був контроль рівня радіаційної обстановки на території районів Брянської області, що піддалися радіаційному забрудненню в результаті аварії на Чорнобильській АЕС.

«Було здійснено виїзди і виміри рівня радіації в м. Новозибков і Новозибковському районі, м. Клинці і Клинцовському районі. Загальні показники в нормі, перевищення радіаційного фону не виявлено. Вогнищ горіння лісових пожеж в обстежуваних зонах не допущено», - говориться в повідомленні.

Як повідомили у прес-службі МНС по Брянській області, станом на вчорашній день було 10 незначних вогнищ займання, але всі вони були погашені.

«Займання були незначні – від одного до трьох га», - повідомив співбесідник агентства.

Як повідомлялося, раніше глава МНС РФ Сергій ШОЙГУ висловлював побоювання, що у разі виникнення природних пожеж на території Брянської області, що піддалася в 1986 році радіаційному зараженню під час аварії на Чорнобильській АЕС, може підвищитися радіаційний фон