Зімітувавши рак, аферистка "заробила" $ 20 тис

Мешканка канадського міста Торонто протягом тривалого часу імітувала захворювання на рак. Жінка займалася фіктивною благодійною діяльністю і збирала гроші у людей, які хочуть допомогти їй подолати хворобу.

23-річна Ешлі Кирилоу користувалася довірою людей і стурбованістю суспільства щодо ракових хворих. Жінка спеціально голила голову, вищипувала вії та брови. Їй також довелося голодувати для повноти образу, щоб усі повірили, ніби вона проходить курс хіміотерапії.

Як повідомляє джерело, Ешлі налагоджувала зв`язки з різними місцевими громадськими організаціями та просила допомоги у добровольців. Кирилоу просила допомогти їй організовувати заходи і отримувати вигоду з концертів, що влаштовувалися на її честь. Представники організації Skate4Cancer, пообіцяли безкоштовно звозити жінку в Disney World.

У загальній складності Ешлі Кирило зібрала $ 20 тис. Зараз вона вже постала перед судом.

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