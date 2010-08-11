Перша в світі дівчинка «з пробірки» стала матір'ю традиційно

Елізабет Карр народила минулого тижня. Ця американка відома всьому світу як перша людина, що з`явилася на світ завдяки штучному заплідненню. Вона народилася в 1981 році. Цей момент американські телеканали показували в прямому ефірі. Сама ж Елізабет стала матір`ю здорової дитини традиційним способом. І без зайвого шуму - ім`я дитини та місце його народження батьки побажали не розкривати.

Раніше Карр в інтерв`ю нарікала, що протягом практично всього життя її переслідують журналісти - вони не залишали дівчинку «з пробірки» у спокої навіть під час шкільних тренувань. Коли ж Елізабет завагітніла, відразу кілька телеканалів, дізнавшись про це, звернулися до дівчини з проханням зробити репортаж про народження її дитини. «Проте я твердо відмовила і вирішила сама розповісти свою історію в газеті», - повідомила молода мама.

За словами Карр, народження її дитини доводить, що діти, які з`явилися на світ завдяки штучному заплідненню, можуть вести повноцінне життя без проблем зі здоров`ям і створювати нормальні родини.

www.bagnet.org