У Дніпрі в районі Кременчука псується вода і гине риба

Міська рада Кременчука звернулася до керівництва країни з вимогою виявлення причин забруднення води в Кременчуцькому водосховищі і розробки держпрограми порятунку Дніпра.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення депутати прийняли сьогодні на позачерговій сесії.

У зверненні наголошується на необхідності провести наукові дослідження щодо причин щорічного забруднення водосховища; розробити заходи з попередження забруднень; дати оцінку роботі органів, відповідальних за стан води.

Виступаючи з трибуни сесії, член міськвиконкому Василь ЧУРСІН поклав відповідальність за забруднення водосховища на підприємства Черкас. У свою чергу депутат Андрій ПОГРЕБНОЙ до проекту звернення вніс пункт про те, щоб Кабмін розробив і фінансував програму порятунку Дніпра.

Депутат Юрій ГРИЦЕНКО вніс свою поправку до звернення, в якій просить Кабмін створити держкомісію з вивчення забрудненості річки і зобов`язати державні органи проводити щоденний моніторинг якості води в Дніпрі.

«Ті дослідження, що ми провели в 2001 році із залученням фахівців на нашому водосховищі, продовження на рівні держави не мали. Ми б хотіли цим зверненням привернути увагу держави до цієї проблеми, адже 60% населення споживає воду з Дніпра, а у нас альтернативного варіанту немає, необхідних запасів підземних вод немає», - сказав на сесії мер Кременчука Микола ГЛУХОВ.

Він сказав, що зустрічатиметься з цього питання з міністром профільного міністерства.

Як повідомлялося, щорічно літом у Дніпрі в районі Кременчука псується вода і масово гине риба.