100 дітей із Буковини відпочинуть в київських санаторіях

Діти з Чернівецької області, які постраждали від стихійного лиха наприкінці червня, відпочиватимуть у дитячих санаторіях Київського міського дитячого санаторно-курортного медичного об’єднання Головного управління охорони здоров’я КМДА.

Відповідне розпорядження Київської міської державної адміністрації підписав в.о. голови КМДА Олександр ПОПОВ, повідомили УНІАН у прес-службі адмінітсрації.

Так, відповідно до розпорядження, на санаторно-курортне лікування приїдуть 100 дітей. Зі столичного бюджету на придбання путівок буде виділено 270 тис. грн. Крім того, київська влада забезпечує перевезення автотранспортом груп дітей до санаторіїв, їх від’їзд та відповідну екскурсійну програму.

Крім того, Київська міська державна адміністрація звернулася до Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Києві з проханням забезпечити безкоштовний супровід автотранспорту з дітьми під час їх прибуття та від’їзду з санаторіїв.