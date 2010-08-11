У Дніпропетровську та на Сумщині хліб дорожчати не буде

Дніпропетровська область забезпечена зерном повною мірою, в самому Дніпропетровську хліб дорожчати не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції директор Департаменту споживацького ринку і сфери послуг Дніпропетровської міської ради Олександр ДОРОШЕНКО.

"Хліб не подорожчає. Це я вам заявляю з усією відповідальністю. Дніпропетровська область забезпечена зерном повною мірою. Зернових нам вистачить не тільки для забезпечення внутрішнього ринку, але й для продажу на ринки зовнішні. Чутки про те, що хлібобулочні вироби коштуватимуть на порядок вище, викликані новинами про появу конкурентів в інших країнах. Це неправда. Я ще раз запевняю - ціни не зростуть. А проблем ані з білим, ані з житнім хлібом не буде", - запевнив О.ДОРОШЕНКО.

За його словами, на нараді в облдержадміністрації було вирішено в кожному районі області закупити по достатньо низькій ціні зерно, яке згодом буде надане хлібозаводам.

О.ДОРОШЕНКО зазначив, що буде закуплено не менш як 10 тис. тонн зерна вищої якості за пільговими цінами.

В Сумській області підписано Меморандум про запобігання підвищенню цін на хліб та хлібобулочні вироби в регіоні.

Цим документом закріплено домовленості між облдержадміністрацією, Інспекцією з контролю за цінами в Сумській області, Сумським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України, виробниками зерна, борошна, хліба, хлібобулочних виробів та суб’єктами оптово-роздрібної торгівлі про стабільні ціни на хліб та хлібобулочні вироби, повідомили УНІАН у прес-службі Сумської ОДА.

"Перш за все, ми зробили все можливе, аби забезпечити область зерном. На сьогодні вдалося сформувати регіональний запас зерна. Тепер пріоритетне завдання для влади - попередити спекулятивні поштовхи щодо формування цінової політики, зафіксувавши ціни на хліб і хлібобулочні вироби, та не допустити їх зростання", - сказав заступник голови ОДА Сергій СЛИЗЬКИЙ.

Присутні на церемонії підписання Меморандуму виробники зерна, борошна, хліба та суб’єкти оптово-роздрібної торгівлі підтримали ініціативу адміністрації документально зафіксувати домовленості про запобігання підвищенню цін. За їх словами, лише на засадах партнерства бізнесу та влади можна не допустити сезонного підвищення оптово-відпускних та роздрібних цін на борошно, хліб і хлібобулочні вироби, стабілізувати цінову ситуацію на споживчому ринку та забезпечити населення соціально значущими продовольчими товарами за доступними цінами.