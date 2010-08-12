У Києві 13 серпня святкуватимуть Міжнародний день лівші

У Києві 13 серпня в дельфінарії “Немо” (пр. Академіка Глушкова, 9) з нагоди відзначення Міжнародного дня лівші буде проведено розважальне шоу “Свято маленьких ліворучок”.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила голова оргкомітету Міжнародного дня лівші в Україні Ірина ГРИГОРОВИЧ.

За її словами, захід проводитиметься за підтримки Міністерства освіти та науки України і має на меті створити для лівшів атмосферу, сприятливу для творчого вираження, розвинути у них відчуття впевненості у собі та активне ставлення до життя.

У програмі свята - шоу з морськими тваринами, а також вікторини, конкурси та ігри, під час яких можна буде ознайомитись та спробувати щось зробити за допомогою інструментів, створених спеціально для лівшів: ножицями, пензлями, ручками, лінійками і навіть годинниками з цифрами в інший бік.

І.ГРИГОРОВИЧ нагадала, що Міжнародний день лівші започаткований у 1978 році Британським клубом лівшів, а з 1992 року широко відзначається в усьому світі. Як зазначила представник оргкомітету, Україна першою серед країн пострадянського простору приєдналася до цієї всесвітньої традиції.

“Рішення відзначити Міжнародний день лівіші у форматі дитячого свята не було випадковим, адже саме маленькі лівші потребують найбільшої уваги та допомоги з боку держави та суспільства. Правильне навчання і розвиток таких дітей змалечку допоможуть їм максимально реалізувати свій творчий потенціал у дорослому віці”, - підкреслила І.ГРИГОРОВИЧ .

Вона зазначила, що згідно з дослідженнями, кожна 8-ма людина на землі є шульгою. Впродовж останніх років кількість таких людей збільшується, і наша країна не є винятком. В той же час Україна досі відноситься до тих країн, де ліворукість сприймається суспільством як відхилення від норми. Дійсно, ліворукість свідчить про переважну активність правої півкулі головного мозку, яка відповідає за “емоційну” складову людини, тоді як у світі домінує “логічна” - ліва півкуля, якою і користуються всі правші. Безумовним доказом цього, як відзначила І.ГРИГОРОВИЧ, є те, що серед видатних людей, а особливо митців, кількість лівшів вдвічі більша, ніж правшів.

За словами присутнього на прес-конференції директора Інституту психології НАНУ, доктора психологічних наук, професора Сергія МАКСИМЕНКА, діти-шульги оригінальні і неповторні в своєму розвитку, креатині, і, водночас, є дуже вразливими і потребують психологічно-педагогічного супроводу і особливої уваги дорослих до десятирічного віку. Він наголосив, що має переконання, що таких дітей не слід переучувати, роботи з них правшів, а варто допомагати психологічною підтримкою та порадами, як пристосуватись до життя, створеного для зручності правшів. С.МАКСИМЕНКО повідомив, що наразі постає питання спеціальної підготовки вчителів навчальних класів для роботи з ліворукими дітьми. За його словами, відповідні матеріали зараз збираються і готуються спеціалістами для розгляду їх на державному рівні.

У свою чергу директор Київського міського центру «Психічне здоров’я дітей і підлітків», доктор медичних наук, професор Анатолій ЧУПРИКОВ висловив задоволення динамікою позитивних змін у ставленні українського суспільства в останні роки до лівшів: “Ми повернули практично ставлення суспільства з одного знаку на зовсім протилежний”.

“Ці діти в результаті виростають, я б сказав, вражаюче крупними фігурами у науці, мистецтві, політиці... В результаті, коли ми будемо ростити наших лівшей бережливо, люблячи, то сподіваюсь, ми виростимо майбутніх українських геніїв”, - сказав А.ЧУПРИКОВ.

Він підтримав також думку, що переучування дитини з природно-закладених властивостей (чи то лівші у правшу, чи то правші у лівшу) часто викликає негативні наслідки, серед яких може бути підвищена емоційність, нічні страхи, у окремих випадках енурез і навіть початок епілептичної симптоматики.

Детальну інформацію про Міжнародний день лівші в Україні можна отримати на офіційному сайті свята www.livo.org.ua