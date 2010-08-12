У Москві мотоцикліст збив на переході візок з дитиною

Міліція розшукує мотоцикліста, який збив коляску з дитиною на пішохідному переході на північному сході Москви і втік. Очевидців події ГУВС просить подзвонити в службу "02", повідомив РІА «Новости» представник управління інформації московського ГУВС Анатолій ЛАСТОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, мотоцикл збив коляску з дворічною дитиною неподалік від станції метро "Олексіївська", навпроти будинку 6 по вулиці Бочкова, після чого втік з місця події.

"Хлопчик одержав тяжкі травми і був госпіталізований вертольотом МНС. Відомості про правопорушника передано всім міським автопатрулям і на стаціонарні пости ДПС для його затримання", - сказав А.ЛАСТОВЕЦЬКИЙ.

Він додав, що на мотоциклі було двоє осіб - водій і пасажир.

За даними ГУВС, це друга за день серйозна аварія за участю мотоцикла в Москві. Вранці мотоцикліст на Черкізовському шляхопроводі (Щолковське шосе) виїхав на великій швидкості на смугу стрічного руху, де зіткнувся з чотирма машинами. Водій мотоцикла і його пасажир загинули на місці.