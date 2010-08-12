Як вибирати кавуни і дині?

Науково-дослідний інститут харчування рекомендує не купувати кавуни і дині з пошкодженою шкіркою. Про це сказав завідувач лабораторії гігієни харчування Владислав Сластін.

"Хімічні речовини, які потрапляють з підлоги, з асфальту через тріщини або надбитий кавун, можуть викликати при споживанні даного продукту отруєння", - сказав він.

Він відзначив, що баштанні дозрівають безпосередньо на грунті, продаються в більшості випадків з підлоги або піддонів, на вулиці біля доріг, тому через пошкодження в шкірці в них можуть потрапити бактерії і шкідливі хімічні речовини.

Крім того, на думку фахівця, краще купувати, особливо в умовах спекотної погоди, цілі кавуни або дині, ніж їх половинки, а також не просити розрізати кавун для перевірки самим продавцем.

"Якщо звичайно в кавуні буде зроблений надріз, і ви відразу підете його їсти, то добре, але краще помити спочатку кавун, зробити надріз, подивитися, чи відповідає він смаковим і ароматичним властивостям і потім вживати", - підкреслив він.

newsland.ru