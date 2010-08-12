В Одесі автомобіль переїхав осіб, які загоряли на пляжі

В Одесі водій автомобіля «Шевроле» переїхав 31-річного чоловіка і 33-річну жінку, які загоряли на пляжі “Лузанівка”.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю Одеського міськуправління ДАІ, «водій іномарки здійснив наїзд на двох людей, які загоряли на пляжі, напроти бару «Геліос», з`їхавши з дороги на територію зони відпочинку, де рух заборонено. Потерпілі дістали ушкодження кінцівок, грудної клітки і були госпіталізовані до обласної лікарні».

Ведеться розслідування.