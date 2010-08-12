У Китаї жертвами зсувів стали понад тисячу осіб

Китайська влада офіційно підтвердила, що внаслідок обвалів в окрузі Чжоуцюй північно-західної провінції Ганьсу загинуло 1 тис. 117 чоловік.

Як передає Lenta.ru, 627 жителів округу числяться зниклими без вісті.

У Чжоуцюй продовжується рятувальна операція. Зокрема, 11 серпня рятувальникам вдалося витягти з-під гірських порід, що обрушилися, двох живих людей.

У рятувальній операції задіяні також військовослужбовці, які за допомогою вибухівки намагаються усунути затор, утворений землею і сміттям на річці Байлун. Наголошується, що перегороджена річка вийшла з берегів і затопила місто Чжоуцюй.

Масові обвали на північному заході Китаю були спровоковані сильними дощами, які розпочалися там 7 серпня. Вже наступного дня повідомлялося про загибель 127 чоловік. Ще 45 тис. жителів округу було евакуйовано.