У пельменях знайшли спори сибірської виразки

Лабораторні дослідження зразків продукції компанії «Даріна» виявили в пробі пельменів «Особливі» культуру збудника сибірської виразки. Аналогічні результати отримані з проб, узятих на дослідження в Ханти-Мансійському автономному окрузі, повідомляє прес-служба Роспотребнагляду по Омської області.

«Як відзначено в протоколі лабораторного дослідження, в пробі пельменів «Особливі» виробництва ООО «Даріна» (дата виготовлення 20 липня 2010 року) виділена культура збудника сибірської виразки. Дослідження інших проб продовжується», – мовиться в повідомленні, передає «Інтерфакс».

Тим часом начальник відділу санітарного нагляду Роспотребнагляду по Омській області Андрій Сердюков уточнив, що проби на дослідження брали з виробництва.

«Проби були узяті з продукції, яка знаходилася на виробництві на відповідному зберіганні», – сказав Сердюків.

Сибірська виразка – гостре інфекційне захворювання, що характеризується лихоманкою, ураженням лімфатичного апарату, інтоксикацією.

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