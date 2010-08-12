У Севастополі з 4-го поверху лікарні викинулася жінка

У Севастополі з вікна 4 поверху 1-ї міської лікарні викинулася 63-річна жінка; від одержаних травм жінка померла на місці.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі по зв`язках з громадськістю УМВС України в місті Севастополі, слідчо-оперативна група встановила, що жінка поступила кілька днів тому в кардіологію. Стан її здоров`я був незадовільним, їй мали ампутувати ноги. Напередодні жінка розповідала своїм сусідкам по палаті, що так жити не зможе. Наступного дня вона зайшла в туалет і викинулася з вікна.

За фактом самогубства міліція проводить перевірку.